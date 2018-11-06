В новогодние праздники тагильчан порадуют лазерным шоу

17:12 | 8.11.2018

123ru.net

В Нижнем Тагиле во время новогодних праздников по вечерам будут устраивать лазерное шоу. Местом проведения выбрана главная площадь города – Театральная.



Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, всего запланировано семь световых представлений. Шоу будет начинаться ориентировочно в 19:30-20:00 и продлится 10 минут. Отмечается, что подготовлены несколько вариантов шоу, чтобы не показывать одно и то же.



На следующей неделе на площади проведут репетицию шоу.