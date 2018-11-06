В Екатеринбурге фитнес-тренера признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении 7-летней девочки

16:52 | 8.11.2018

В Екатеринбурге к восьми годам в колонии строгого режима приговорён местный житель, тренер тренажерного зала. Он признан виновным в совершении преступления по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней».



Установлено, что вечером 18 ноября 2017 года подсудимый, находясь в фойе спортивного центра по улице Посадская, совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



«В ходе расследования следователями СКР допрошено более 30 свидетелей, с участием соответствующих специалистов осмотрены и проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, установленных в спортцентре, проведен ряд судебных экспертиз (молекулярно-генетическая, психолого-психиатрические)», - отмечают в пресс-службе ведомства.



Напомним, что, по версии следствия, мужчина, сидя вместе с девочкой на диване в фойе, занимался мастурбацией, прикрывшись папкой.