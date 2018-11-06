Ольгу Глацких исключают из состава регионального политсовета «Единой России»

16:15 | 8.11.2018

Фото: ura.ru

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких будет исключена из свердловского регионального политического совета «Единой России», где занимала должность председателя профильной комиссии по делам молодежи. Решение о её исключении было принято на сегодняшнем заседании политсовета. Теперь его предстоит утвердить на партийной конференции, которая в эти минуты начинается в УрФУ им. Ельцина. Источники издания отмечают, что Ольгу Глацких исключают не в связи с ее скандальными заявлениями («Государство не просило вас рожать»), а по причине ежегодной ротации партийного органа.



Добавим, что на сегодняшней конференции «ЕР» также будут обсуждаться итоги работы регионального отделения за 2018 год и приоритетные задачи на 2019 год, а также будут избраны делегаты на всероссийский партийный съезд, который состоится в Москве 6–8 декабря.