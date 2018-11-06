Ледовый городок на площади 1905 года откроется 28 декабря

15:41 | 8.11.2018

ekburg.tv

19 ноября в Екатеринбурге на площади 1905 года начнётся возведение традиционного ледового городка. Открытие запланировано на 28 декабря, а работать он будет до 27 января, при этом возможно продление.



Созданием городка, как и в прошлом году, займётся первоуральская компания «Айс-Проект 2000». Напомним, что праздник на главной площади уральской столицы будет посвящен 140-летию со дня рождения Павла Бажова, и городок оформят в стилистике его сказов.



Центральным украшением городка станет 20-метровая настоящая ель. Также будет установлено несколько елок поменьше.