Екатеринбургские ЭКСПО-матрёшки установлены в Милане, Шанхае и Кейптауне

15:05 | 8.11.2018

Три из 10 матрёшек, созданных в Екатеринбурге в поддержку проведения на Урале Всемирной выставки ЭКСПО-2025, установлены в Милане, Шанхае и Кейптауне. На очереди Париж, Лондон, Буэнос-Айрес, Брюссель, Дубай, Берлин и Барселона.



Напомним, что в каждом из указанных городов появится по две матрёшки: одна — расписанная уральскими мастерами, вторая — местными.



Матрешки выполнены в человеческий рост из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: при наведении смартфона можно ознакомиться с достижениями человечества, которые в разные годы были представлены на ЭКСПО.



Отметим, что матрёшки полые внутри. По задумке, они должны заполниться письмами детей с рассказами о городе будущего.







Напомним, что за право проведения выставки уральская столица соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.