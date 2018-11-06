На Урале оштрафовали мужчину, угрожавшего поджечь сотрудника полиции

13:35 | 8.11.2018

infinica.ru

37-летнему жителю посёлка Белоярский Свердловской области назначено наказание в виде штрафа на 30 тысяч рублей за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



Инцидент произошёл летом 2017 года. Автомобиль уральца, севшего за руль пьяным, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Мужчина повёл себя неадекватно: достал газовый баллон и направил в сторону одного из полицейских. Когда огнеопасный сжиженный газ попал на форму стража порядка, злоумышленник, демонстрируя зажигалку, стал угрожать поджечь полицейского.