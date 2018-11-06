Кольцово запускает рейсы в Томск и Барнаул

12:49 | 8.11.2018

yablor.ru

Екатеринбургский аэропорт Кольцово расширяет сеть региональных маршрутов. Теперь для пассажиров доступны рейсы в Томск и Барнаул. В Томск можно улететь по понедельникам и пятницам в 06:50, в Барнаул – по вторникам и четвергам (вылеты в 6:30 и 12:50 соответственно).



Рейсы по данным направлениям будет обслуживать авиакомпания «Руслайн». Полёты осуществляются на самолетах CRJ-200 вместимостью до 50 человек.



«Открываемые маршруты поддерживаются государством в рамках программы субсидирования региональных перевозок на 2018 год», – отметили в пресс-службе аэропорта.



Сейчас из Екатеринбурга можно улететь в 37 городов России.