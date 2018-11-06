Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области 500 кг хлебобулочной продукции

11:34 | 8.11.2018

tatishev.com

За 10 месяцев 2018 года сотрудники Роспотребнадзора проверили в Свердловской области 28,1 тонны хлебобулочной продукции, из них забраковано 0,5 тонны (2 %).



«Основными причинами забраковки продукции послужило нарушение правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов», – отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Всего за указанный период проверено 147 объектов, занимающихся реализацией хлебобулочной продукции. Нарушения выявлены в 47 объектах. Юридические лица оштрафованы на общую сумму более 2,1 млн рублей.



Не соответствующая требованиям продукция изъята из оборота.