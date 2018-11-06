В Екатеринбурге в третий раз пытаются найти подрядчика для создания «Эрмитажа-Урал»

11:14 | 8.11.2018

may-ekb.ru

Администрация Екатеринбурга уже в третий раз пытается найти подрядчика для реконструкции культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера и проведения спасательных археологических полевых работ на площадке объекта. Предыдущие конкурсы провалились из-за отсутствия заявок.



Условия заказчика не изменились. Реконструкция включает в себя сохранение и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Здание бывшей типографии «Гранит» (ул. Вайнера, 11) и возведение нового 3-этажного пристроя, примыкающего к существующему зданию. Начальная цена контракта — 217,2 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета Екатеринбурга. Заявки принимаются до 23 ноября.



Напомним, что на Вайнера, 11, расположится сам центр, на Вайнера, 16, — фондохранилище. Ранее проект лишился федерального финансирования в 200 млн рублей, так как не прошел необходимую экспертизу.