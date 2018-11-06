Екатеринбуржцу, выбросившему с балкона соседскую собаку, грозит до трёх лет лишения свободы

10:48 | 8.11.2018

nvdaily.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель 1958 года рождения, обвиняемый в жестоком обращении с животным.



По версии следствия, в июле этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона соседскую таксу по кличке Чип. Животное забежало в его квартиру, так как дверь не была заперта.



Упав с высоты пятого этажа, собака получила множественные переломы, что расценивается как увечье.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый вину не признал. Сейчас ему грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.