На Урале директор вагона-ресторана подозревается в краже денег у пассажира

10:33 | 8.11.2018

govza.ru

22 июня пассажир поезда сообщением Нижневартовск – Пенза обратился на станции Екатеринбург-Пассажирский в полицию с заявлением о пропаже 40 тысяч рублей с его банковской карты.



Сотрудники полиции опросили соседей по купе, а также официанта и директора вагона-ресторана, где накануне ужинал мужчина. Установить подозреваемого удалось по камерам видеонаблюдения. Злоумышленник снял деньги с карты на железнодорожной станции.



«Несмотря на предпринятую злоумышленником попытку спрятать лицо под капюшоном, была установлена подозреваемая – директор вагона-ресторана поезда, где накануне, как уже установлено следствием, пассажир и забыл свою банковскую карту», – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



В итоге подозреваемую задержали при обратном следовании поезда. Возбуждено уголовное дело.