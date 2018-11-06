В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 10-летнего мальчика

09:54 | 8.11.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Накануне в полицию обратилась мать мальчика – 10-летнего Евгения Левина. Она сообщила, что днём 7 ноября её сын ушёл из дома погулять и не вернулся. Семья проживает по адресу ул. Инженерная, 43.



«Семья благополучная, на учете в полиции не состоит. Конфликтов с родными у пропавшего не было», – отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Приметы разыскиваемого: возраст 10 лет, рост 132 см, телосложение среднее, славянской внешности, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, отороченным мехом бежевого цвета, спортивные брюки чёрного цвета, чёрные ботинки из нубука, синюю шапку.



Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, обращаться в полицию по телефонам 8 (343) 356-42-13 (дежурная часть ОП № 13), 294-14-94 (дежурная часть УМВД по г. Екатеринбургу) либо 02.