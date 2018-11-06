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09:39 | 8.11.2018
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Утром на проезжей части в Екатеринбурге сгорела «Волга»
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 06:38. На место выезжала пожарная машина.
«На площади 3 кв. м сгорел автомобиль ГАЗ-3110. В тушении пожара была задействована одна единица техники, четыре человека личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», – отметили в пресс-службе.
© «Вечерние Ведомости»
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