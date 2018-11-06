Утром на проезжей части в Екатеринбурге сгорела «Волга»

Фото: ИА «Ночные новости»

Сегодня рано утром на перекрестке улиц Грибоедова и Пархоменко в Екатеринбурге сгорел автомобиль, фото опубликовал очевидец в соцсетях.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 06:38. На место выезжала пожарная машина.«На площади 3 кв. м сгорел автомобиль ГАЗ-3110. В тушении пожара была задействована одна единица техники, четыре человека личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», – отметили в пресс-службе.