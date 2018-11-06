Несколько улиц на Уралмаше остались без тепла из-за аварии

09:19 | 8.11.2018

uenews.ru

Накануне, 7 ноября, в районе улиц Индустрии и Победы произошла коммунальная авария – поврежден трубопровод диаметром 700 мм. В результате десятки домов на улицах Бакинских Комиссаров, Восстания, Индустрии и Победы остались без горячей воды и отопления.



Сейчас на месте ведутся ремонтные работы. Ликвидировать аварию обещают сегодня днём, отопление планируют вернуть к 14:30.