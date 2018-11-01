Новости дня
22:05 | 7.11.2018
Фото: Е1
Екатеринбургские велосипедисты рискуют провалиться в фекалии
МУП «Водоканал» подсчитал, что велодорожка, построенная на коллекторе, будет весьма ненадёжна и может обрушиться.
Теперь администрация города совместно с Водоканалом будет думать, как решить этот вопрос. Вероятно, потребуется доработать проект. Окончательное решение будет принято на совместном совещании.
«Вся эта ситуация не должна повлиять на конечный результат. При строительных работах часто возникают непредвиденные ситуации, от этого никуда не деться. Ожидается, что сроки окончания благоустройства останутся прежними» – отмечает Е1 без ссылки на источник.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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