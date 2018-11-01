Екатеринбургские велосипедисты рискуют провалиться в фекалии

22:05 | 7.11.2018

Фото: Е1

Екатеринбургский Водоканал предостерегает екатеринбургских велосипедистов: проезжая по набережной Исети на ул. Горького (близ ЖК «Ривьера»), которую готовят к облагораживанию, спортсмены рискуют провалиться в фекалии. Дело в том, что проектировщики нарисовали велосипедную дорожку на участке, под которым находятся трубы с отходами человеческой жизнедеятельности.



МУП «Водоканал» подсчитал, что велодорожка, построенная на коллекторе, будет весьма ненадёжна и может обрушиться.



Теперь администрация города совместно с Водоканалом будет думать, как решить этот вопрос. Вероятно, потребуется доработать проект. Окончательное решение будет принято на совместном совещании.



«Вся эта ситуация не должна повлиять на конечный результат. При строительных работах часто возникают непредвиденные ситуации, от этого никуда не деться. Ожидается, что сроки окончания благоустройства останутся прежними» – отмечает Е1 без ссылки на источник.