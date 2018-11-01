Екатеринбуржец прокатился в такси с леопардом на коленях ВИДЕО

21:17 | 7.11.2018

Фото: скрин с видео

Невероятные приключения леопарда в Екатеринбурге: камера запечатлела путешествие леопарда по Екатеринбургу в такси. Ролик сейчас активно распространяется в Сети, с нами же им поделились коллеги с телеканала РЕН ТВ.



Вальяжно развалившись на переднем сиденье машины такси, леопард изучает уральскую столицу из окна. За ошейник его держит хозяин. На кадрах видно: дикая кошка не оказывает сопротивления и ведёт себя спокойно. Судя по виду из окна, в момент съёмки машина двигалась по улице Карла Либкнехта, приближаясь к пересечению с проспектом Ленина.



[youtube=]



«Это эпически, не каждый день леопарда возишь», — восклицает водитель такси.