Они снова здесь: в Екатеринбурге общественники прочесали Эльмаш в поисках просрочки

20:43 | 7.11.2018

Фото: rep.ru

В качестве первой жертвы бравые ребята выбрали «Пятёрочку» на Эльмаше (ул. Кобозева, 29).



Там активисты обнаружили 30 пачек непригодных к употреблению конфет, а также сок, сметану и грибы.



На этом ревизоры не остановились и решили заглянуть в универсам «Магнит» на Опалихинской, 27. Там общественники нашли просроченные салаты, консервы, сок и семечки, а также битые яйца.



Отметим, продавцы не всегда охотно принимали просроченный товар. Один из них, например, выразил сомнение в способности общественников читать и предположил, что парни ещё учатся в школе, а рейды на просрочку, мол, развлечение от безделья.



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