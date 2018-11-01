В Екатеринбурге рабочие отстаивают 1,5-часовые очереди на проходной легендарного завода

В Екатеринбурге сотрудники ФГУП «Уральский электромеханический завод» (более известный как «Три тройки», предприятие входит в структуру Госкорпорации «Росатом») вынуждены по 1,5 часа стоять на проходной, чтобы попасть на работу. Служба безопасности УЭМЗ «лютует», объясняя свои действия статусом завода, который выполняет гособоронзаказ, разрабатывая приборы систем автоматики для отечественных космических программ. При этом ранее проход на рабочее место составлял не более 10 минут.По данным издания, реальным поводом к ужесточению пропускного режима стала проверка, проводимая сотрудниками ФСБ. Чекисты, по непроверенной информации, смогли пройти на территорию завода по поддельному пропуску, отобразив данные в акте проверки. Служба безопасности мгновенно отреагировала на результат проверки и сейчас крайне тщательно досматривает сотрудников завода, которые проходят на территорию предприятия.Отметим, что на сегодняшний день УЭМЗ сохраняет статус базового приборного предприятия Госкорпорации «Росатом» и одновременно увеличивает долю своего присутствия на рынке гражданской продукции. Завод хорошо известен как поставщик электротехнического оборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса.