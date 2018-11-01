56-летняя екатеринбурженка обманом выманивала деньги у знакомых и получила за это пять лет колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил местную 56-летнюю жительницу Назию Тренину к пяти годам в колонии общего режима за мошенничество. Приговор пока не вступил в законную силу.Судом установлено, что с октября 2007 по 2015 год женщина под надуманным предлогом занимала деньги у знакомых под 72% годовых, большую часть которых в итоге похищала. От действий екатеринбурженки пострадал 21 человек. Общая сумма ущерба – порядка 27 млн рублей.Так, в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что одной из потерпевших стала женщина, которая была знакома с обвиняемой более 20 лет. Только у этой знакомой злоумышленница похитила свыше 9 млн рублей.