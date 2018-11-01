Объявлен конкурс концепций развития ЦПКиО им. Маяковского

17:25 | 7.11.2018

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил конкурс концепций по развитию Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. В конкурсе границ для творчества практически нет: единственное условие – концепция должна предусматривать и летнюю, и зимнюю эксплуатацию парка.



«Варианты реализации проекта также могут быть различными, в том числе и в формате привлечения инвестиций из коммерческого сектора экономики, муниципально-государственно-частного партнерства», – отмечают в пресс-службе мэрии.



По участию ограничений также нет. Это могут быть как дизайнеры, архитектурные бюро, так и рядовые граждане. Проекты следует отправлять на почту culture@ekadm.ru (Управление культуры администрации Екатеринбурга).



Творческие идеи будут приниматься до 15 декабря включительно.