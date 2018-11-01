На Урале полиция разыскивает 46-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. ФОТО

17:06 | 7.11.2018

В Свердловской области полиция разыскивает Андрея Владимировича Козопасова 1972 года рождения. Он является уроженцем Нижнего Тагила, но зарегистрирован в Верхотурье.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, разыскиваемый подозревается в совершении грабежа.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Козопасова, просят обращаться в полицию по телефону: 8 (34389) 2-20-97.