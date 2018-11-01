Депутат Госдумы РФ обратился к генпрокурору с просьбой разобраться с коллегой из Екатеринбурга

16:58 | 7.11.2018

Фото: Игорь Торощин

Депутат Государственной думы Игорь Торощин обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в обстоятельствах прекращения уголовного дела в отношении руководства ныне ликвидированного муниципального бюджетного учреждения «Спортсервис», которое было создано в 2012 году для реализации программы по строительству спортивных площадок в Екатеринбурге. Контролировала исполнение программы в пятом созыве гордумы Екатеринбурга депутат, председатель комиссии по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Елена Дерягина.



В июне-июле 2012 года состоялась выездная проверка хода строительства кортов под руководством Дерягиной, а в августе представители МБУ «Спортсервис» и подрядчики проехались по площадкам и подписали акты приемки выполненных работ. В каждом документе было написано, что «выполненные работы соответствуют техническому заданию» и замечаний по их выполнению нет.



В ноябре 2012 года контрольно-ревизионное управление администрации Екатеринбурга решило провести собственную проверку реализации программы и выявило существенные нарушения. Выяснилось, что работы как минимум на 11 объектах были оплачены, но рабочие на место даже не выезжали и к работе не приступали. Нулевые объемы выполненных работ были зафиксированы по адресам Старых Большевиков, 52, Восточная, 34, Новаторов, 12, Ломоносова, 155, Советская, 22/2, Первомайская, 35, Калинина, 56, Мичурина, 206. Еще в трех точках не были произведены оплаченные и сданные представителям муниципалитета работы по демонтажу старых конструкций.



По факту выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого подтверждено нецелевое использование 3,7 миллиона рублей из бюджета Екатеринбурга. Однако впоследствии дело было прекращено. По мнению депутата Госдумы Игоря Торощина, постановление о прекращении уголовного дела необходимо отменить и направить материалы на доследование.



«Кортов нет, денег нет, уголовного дела тоже нет. И человека, который бы понес ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, тоже нет. У нас что, в бюджете Екатеринбурга 3,7 миллиона рублей лишние? Наказывать надо и тех, кто деньги присвоил, и тех, кто не увидел в этом преступления. А иначе можно и дальше кричать про разгул коррупции», – отметил в комментарии для veved.ru Игорь Торощин.