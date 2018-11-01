В 2018 году в Екатеринбурге выявили более 22 тысяч ВИЧ-инфицированных

16:44 | 7.11.2018

news.yandex.ru

За девять месяцев 2018 года в Екатеринбурге выявлен 22 431 ВИЧ-инфицированный житель, а по информации на 1 октября, зарегистрировано ещё 1 073 новых случая. Первичная заболеваемость составила 72 случая на 100 тысяч человек, что на 13,7 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего ВИЧ заражаются люди в возрасте 30–39 лет.



ВИЧ регистрируется во всех районах города, однако наибольшие показатели – в Железнодорожном, Чкаловском и Орджоникидзевском районах. При этом увеличивается число ВИЧ-инфицированных женщин: с 7,7 % в 1999 году до 40,1 % в 2017 году.



ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) поражает иммунную систему. ВИЧ-инфекция ещё не означает СПИД. Спустя несколько недель после заражения возникают такие симптомы, как при гриппе: повышение температуры, появление высыпаний на коже, увеличение лимфатических узлов. СПИД развивается на фоне ВИЧ-инфекции. Он может возникнуть спустя 10–12 лет после инфицирования.



Способы передачи ВИЧ: при использовании чужих, недезинфицированных инструментов для инъекций, при незащищенных половых контактах, а также от матери к ребенку (во время беременности, родов, кормления грудью).



«Информационная профилактическая кампания направлена на привлечение внимания к профилактике ВИЧ/СПИД, заботе о своем здоровье и формированию толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям. Это очень опасный вирус, но совсем не жизнеспособный вне жидкостей человеческого организма, поэтому в обычных бытовых условиях заразиться им просто невозможно», – отмечает директор Городского центра медицинской профилактики Лена Новикова.