В Екатеринбурге загорелась кровля оборонного завода «Вектор»

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Малышева загорелась кровля оборонного завода «Вектор». Фотографии очевидцы выкладывают в соцсетях. По информации ТАСС, сотрудников предприятия эвакуировали.«В тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 48 человек. Открытое горение ликвидировано в 15:25 (мест.). Площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Отметим, что предприятие специализируется в том числе на производстве аппаратуры связи и радиолокационных станций военного назначения.