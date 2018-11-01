Потому что в России такого нет: гражданин Китая привёз в Екатеринбург 95 кг макарон

15:35 | 7.11.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Житель Харбина привёз в Екатеринбург четыре коробки макаронных изделий – 95 кг. Таможенникам он пояснил, что в России таких продуктов нет, это личный запас для себя и друзей.



Так как через таможенную границу ЕАЭС без пошлины можно перемещать не более 50 кг, за ввоз остальных 95 кг гражданину Китая пришлось заплатить 29 тысяч рублей.



«Для жителей Китая характерно привозить с собой еду. Для многих очень важно питаться привычными продуктами, которых в России можно не найти. Везут и пряности, и соусы, и лапшу, и даже морепродукты в вакуумной упаковке», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.