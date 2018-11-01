В Екатеринбурге таксист заплатит за два разбитых iPhone пассажирки

15:14 | 7.11.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга о взыскании с таксиста Валерия Г. 36 тысяч рублей в качестве возмещения вреда пассажирке.



Инцидент произошёл в ноябре 2017 года. На фоне возникшего конфликта таксист нанёс телесные повреждения пассажирке Юлии М. Когда женщина попыталась снять происходящее на телефон (iPhone 6), водитель выхватил его и разбил об асфальт, ударив по телефону несколько раз ногой. Та же участь постигла второй мобильный телефон, имевшийся у пассажирки, – iPhone 4.



Как отмечают в пресс-службе облсуда, Юлия также требовала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, однако в удовлетворении этой части иска, а также в возбуждении уголовного дела было отказано, так как в действиях таксиста усматривался состав административного правонарушения («Побои»). По данной статье мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.