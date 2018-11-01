Полицейские изъяли алкоголь из кальян-бара в Екатеринбурге

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Октябрьскому району УМВД России по Екатеринбургу накануне вечером провели проверочные мероприятия в кальянной Haze на улице Декабристов. Как рассказал корреспонденту veved.ru региональный координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрий Чукреев, в заведении шла бойкая торговля крепким спиртным, несмотря на отсутствие лицензии.«Кальянная работает чуть больше года, раньше в этом помещении находился нелегальный игровой зал. Заведение принадлежит некоему Максудову Диёрбеку – уроженцу Азербайджана. Сотрудниками ОЭБиПК было изъято около 50 бутылок с ликерами, водкой, виски, вином», – говорит Дмитрий Чукреев.Рейд проходил в рамках операции «Алкоголь», которая стартовала в Свердловской области 29 октября.Кроме этого, в заведении был обнаружен безакцизный табак, который использовался при изготовлении смеси для кальяна и продавался в розницу. Дмитрий Чукреев заверил, что в ближайшее время полицейские отработают и в этом направлении.