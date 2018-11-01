Евгений Куйвашев дал поручения назначенному накануне руководителем аппарата губернатора Валерию Чайникову

14:45 | 7.11.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл первую рабочую встречу с руководителем аппарата губернатора Валерием Чайниковым, назначенным на эту должность накануне.



«Прежде всего хочу пожелать успехов. Вместе с тем перед вами стоят самые серьезные задачи по улучшению работы аппарата губернатора и правительства Свердловской области, особое внимание прошу уделить исполнительской дисциплине. Мы должны еще раз обновить и под новым углом посмотреть на реализацию тех задач, которые сегодня стоят перед правительством Свердловской области», – заявил Евгений Куйвашев.



«Спасибо за доверие, Евгений Владимирович. Я сделаю все, чтобы оправдать его. Свою основную задачу вижу в том, чтобы аппарат губернатора и правительства обеспечивал эффективную работу для решения стоящих перед регионом социально-экономических задач», – ответил Валерий Чайников.



Напомним, что ранее Валерий Чайников являлся председателем Избирательной комиссии Свердловской области.