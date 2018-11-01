Московский «Крокус Сити Холл» останется позади: Евгений Куйвашев побывал на стройке конгресс-центра в Екатеринбурге

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил стройку конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО». В своём Instagram глава Среднего Урала отметил, что это будет «лучший в России концертный зал с самым современным оборудованием, креслами, сценой», приспособленный для концертов звёзд мировой величины.«В стране ничего подобного в ближайшие годы не появится. Уверен, и московский «Крокус Сити Холл» останется позади. Грех будет не включить такой зал в гастрольный тур», - написал Евгений Куйвашев.Также губернатор пожалел, что не смог попасть на концерт Стинга, который выступал в «Екатеринбург-ЭКСПО» 5 ноября. «Очень хотел попасть, но не успел, жалею», - отметил Куйвашев.Напомним, что конгресс-центр планируют сдать летом 2019 года. Первое мероприятие, которое здесь пройдет, — Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 с участием глав государств.Площадь конгресс-центра — 41,6 тысячи квадратных метров. Основной многофункциональный зал вместит пять тысяч человек. Также здесь появится 15 конференц-залов, 26 переговорных, комплексы общественного питания и ресторанный двор. В конгресс-центре можно будет проводить концерты, спортивные соревнования, презентации и другое.