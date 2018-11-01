Олег Грехов проходит фигурантом по уголовному делу о получении взятки



На фото – внутренний двор ОМВД

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в СКР. Максимальная санкция по ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.По информации собеседника, обвинение Грехову еще не предъявлено. Эпизод касается событий, которые произошли еще в бытность полковника замначальника свердловской полиции.Напомним, что оперативники УФСБ по Свердловской области совместно с сотрудниками Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД сегодня с утра проводят обыски в доме и служебном кабинете Олега Грехова. Сам Грехов задержан.Кроме этого, сегодня также был задержан бывший начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) ГУ МВД по Свердловской области подполковник Артем Письменный. Работу БСТМ курировал тогда еще заместитель начальника полиции ГУ МВД по Свердловской области Олег Грехов.