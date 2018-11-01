Глава аппарата думы Екатеринбурга ушла в отставку

12:51 | 7.11.2018

egd.ru

Глава аппарата Екатеринбургской городской думы Светлана Григорьева подала в отставку. Уже известно, что её сменит начальник управления общественных отношений Алексей Ситник.



Отметим, что Светлана Григорьева считается соратником бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова.