«Шериф» из Полевского, находящийся под следствием, уходит на пенсию

12:42 | 7.11.2018

Полковник Игорь Рзаев, отстраненный от должности начальника ОМВД Полевского в январе 2017 года в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом, выведен за штат согласно приказу от 3 ноября 2018 года. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых ведомствах. В ближайшее время он будет отправлен на пенсию, после чего на должность начальника ОМВД будет назначен новый руководитель, без приставки «и. о.».



Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Полевского городского суда, сегодня проходит заседание по делу Игоря Рзаева (к слову, 2 ноября он праздновал день рождения) и его подельника. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, и организации подделки или уничтожения идентификационного номера служебного автомобиля УАЗ.