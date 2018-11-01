«Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов о снеге с дождём

11:10 | 7.11.2018

ФКУ «Уралуправтодор» просит автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. По информации синоптиков, ночью и утром 8 ноября на территории ХМАО, Тюменской, Свердловской и Курганской областей ожидается снег, местами мокрый или с дождём.



«На всей протяжённости федеральных трасс, подведомственных «Уралуправтодору», работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Вся информация в режиме реального времени поступает диспетчеру, который видит, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки противогололёдными материалами или расчистки снега», - отмечают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».



При возникновении внештатных ситуаций следует звонить по телефону 8-800-200-63-06.