Оперативники ФСБ проводят обыски в кабинете начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова

В здании ОМВД по городу Первоуральску оперативники УФСБ и сотрудники Следственного комитета проводят обыски. По данным издания, оперативно-следственные мероприятия проходят в доме и кабинете начальника ОМВД Олега Грехова и (по непроверенной информации) его заместителя по оперативной работе подполковника Дмитрия Суханова. По некоторым данным, последний скрылся от следствия (данную информацию источники не подтверждают). Сам Грехов задержан.Информацию подтвердили сразу несколько источников из силовых структур.Известно, что возбуждено уголовное дело, но оно пока бесфигурантное. Выяснить, по какой статье расследуется дело, пока не представилось возможным. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Олега Грехова и иных должностных лиц из руководящего состава ОМВД.Отметим, что до 1 июня 2015 года Олег Грехов занимал должность заместителя начальника полиции ГУ МВД по Свердловской области, а до этого возглавлял бюро специальных технических мероприятий — так называемый отдел «К».«Действительно сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо. Он подозревается в коррупционном преступлении. В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства. Отмечу, что в Свердловском гарнизоне полиции борьба с нечистыми на руку представителями ОВД не прекращается практически ни на один день. Только с начала нынешнего года собственными силами ГУ МВД области из системы МВД изгнаны с позором более 100 должностных лиц разных званий и должностей», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.