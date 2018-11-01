Евгений Куйвашев передал муниципалитетам автомобили скорой помощи и ФАПы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне, 6 ноября, передал главам муниципалитетов и руководителям медицинских учреждений 14 единиц спецтехники: передвижные фельдшерско-акушерские пункты, автомобили скорой помощи повышенной проходимости, а также первый в области автомобиль передвижной стоматологии.Так, 11 ФАПов получили Красноуфимский, Верхнепышминский, Верхотурский, Нижнесергинский, Каменский, Режевской, Тугулымский, Невьянский, Нижнетуринский, Серовский и Шалинский округа. Отмечается, что для каждого автомобиля составлен график работы: выезды в каждую территорию должны осуществляться не реже двух раз в неделю. Передвижная стоматология досталась Шалинскому городскому округу.Кроме того, Территориальному центру медицины катастроф переданы два автомобиля скорой медицинской помощи повышенной проходимости, которые предназначены для эвакуации людей из труднодоступных мест.Отметим, что до конца текущего года свердловские власти планируют закупить ещё 15 медицинских спецавтомобилей.«Я всегда радуюсь таким событиям, и за последние несколько лет мы действительно сделали серьезный шаг в улучшении доступности медицинской помощи. Скорые находятся на дежурстве круглые сутки, наматывают тысячи километров, они подвержены повышенному износу, поэтому автопарк уральских больниц нуждается в постоянном обновлении и пополнении. Ежегодно за счет федерального и областного бюджетов в учреждения здравоохранения региона закупаются десятки полностью укомплектованных автомобилей. Уважаемые работники здравоохранения, уверен, что новые машины станут существенным подспорьем в вашей сложной, напряженной, социально значимой работе», – сказал Евгений Куйвашев.