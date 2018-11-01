Свердловский депутат обратился к прокурору с просьбой провести аудит в ведомстве Глацких

10:33 | 7.11.2018

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин обратился к региональному прокурору Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку законности и целесообразности распределения бюджетных средств, расходуемых Департаментом молодежной политики, который возглавляет прославившаяся скандальными заявлениями Ольга Глацких. Ревизии, по мнению парламентария от ЛДПР, необходимо подвергнуть финансовые потоки в ведомстве за 2017 и 2018 годы.



«Мне, как депутату ЗССО, крайне интересно будет узнать, как расходовались бюджетные средства руководством Департамента, и выяснить, соответствует ли оно занимаемой должности. Безусловно, по моему мнению, кроме прокуратуры свою оценку должны дать Минфин и Счетная палата, которые непосредственно отвечают за финансовый контроль. У нас бюджет Департамента только в этом году составил 539 миллионов рублей, это огромная сумма, и если вдруг выяснится, что Ольга Вячеславовна неспособна по каким-то причинам контролировать их расходование, надо искать выходы из этой ситуации, и вероятнее всего – кадровые», – отметил в комментарии для veved.ru Александр Коркин.



Он также добавил, что, к сожалению, цели и задачи, поставленные перед Департаментом, размыты и выяснить, выполнены они или нет, это скорее к «разряду риторических вопросов».