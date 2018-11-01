В Каменском ГО из-за нарушений пожарной безопасности закрыли Дом культуры и клуб

Судебные приставы на 90 суток закрыли клуб в деревне Брод и Дом культуры в селе Сипавское. Населённые пункты расположены в Каменском городском округе Свердловской области.Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, причиной приостановления деятельности учреждений культуры стали нарушения пожарной безопасности.«В рамках проверки инспекторами было выявлено повторное невыполнение МБУК «Культурно-досуговый центр КГО» законных предписаний государственной инспекции по пожарному надзору о соблюдении требований пожарной безопасности и предотвращении угрозы возникновения пожара в зданиях досуговых организаций», – пояснили в пресс-службе.