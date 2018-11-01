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09:53 | 7.11.2018
В Берёзовском при пожаре погибла женщина
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Спасатели вынесли на руках двух человек, ещё двоих эвакуировали по лестничному маршу. В результате погибла женщина – хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, передаёт пресс-служба «СОВЫ».
Площадь пожара составила 100 кв. м. Причину устанавливают пожарные дознаватели.
«В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 18 человек личного состава. В течение 45 минут пожарные справились с огнем», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Администрация Берёзовского решает вопрос о выделении погорельцам жилья из маневренного фонда.
© «Вечерние Ведомости»
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