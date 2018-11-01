В Берёзовском при пожаре погибла женщина

Минувшей ночью произошёл пожар в 4-квартирном доме на улице Посёлок Ленинский в городе Берёзовском под Екатеринбургом. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера в 00:39.До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Спасатели вынесли на руках двух человек, ещё двоих эвакуировали по лестничному маршу. В результате погибла женщина – хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, передаёт пресс-служба «СОВЫ».Площадь пожара составила 100 кв. м. Причину устанавливают пожарные дознаватели.«В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 18 человек личного состава. В течение 45 минут пожарные справились с огнем», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Администрация Берёзовского решает вопрос о выделении погорельцам жилья из маневренного фонда.