Минувшей ночью на улице Союзной от пожара пострадали три автомобиля

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Сегодня ночью на улице Союзной в Екатеринбурге от пожара пострадали три автомобиля: огнём повреждены моторный отсек и кузов Honda Accord, а также кузовы Mercedes и Peugeot.Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в четвёртом часу ночи.«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.