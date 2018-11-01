Губернатор Свердловской области встретился с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге

21:12 | 6.11.2018

Фото: све.рф

Сегодня, 6 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым. В ходе встречи обсуждались вопросы о взаимодействии между Узбекистаном и нашим регионом, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



Во время встречи Евгений Куйвашев отметил, что начало работы генерального консульства республики в Екатеринбурге положит начало стремительному развитию отношений Свердловской области и Узбекистана. Хатамов, в свою очередь, отметил, что у Свердловской области, как и у Узбекистана, большой туристический потенциал. Также была обсуждена подготовка документа о ведении сотрудничества.



Отметим, что за два года Республика Узбекистан поднялась с 17-го на 14-е место в рейтинге наиболее активных внешнеэкономических партнеров Свердловской области.