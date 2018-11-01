На постройку нового биатлонного центра в Екатеринбурге потратят 168 миллионов рублей

20:46 | 6.11.2018

Фото: ohranatruda.ru

Власти Свердловской области планируют переоборудовать учебно-спортивную базу «Динамо» в Екатеринбурге под новый многофункциональный биатлонный центр.



Спортивный центр будет включать в себя несколько лыжных трасс, стрельбище, катки и автопарковки. На проект потратят 168 миллионов рублей – в региональный бюджет деньги уже заложены.



Отметим, что идея разрабатывалась ещё в 2015 году депутатом Госдумы Сергеем Чепиковым, который также является олимпийским чемпионом по биатлону, но тогда депутаты не смогли тщательно проработать вопросы развития инфраструктуры.