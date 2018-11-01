В Екатеринбурге снова ожидается похолодание

20:30 | 6.11.2018

Фото: life.ru

В столице Урала вновь ожидаются заморозки. Синоптики пообещали уже в эту пятницу ночью -8…-13 °C, днем -5...-7 °C без осадков. Такая погода в Екатеринбурге простоит до понедельника.



Также в течение недели ожидается мокрый снег и слабая оттепель.



Напомним, сегодня синоптики продлили действие штормового предупреждения в Свердловской области. Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области также сообщила о гололедице на дорогах.