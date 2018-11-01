Останется только мороженое и печать: к 2022 году в Екатеринбурге ликвидируют ларьки

18:00 | 6.11.2018

uamarket.info

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу к 2022 году ликвидировать в городе все объекты нестационарной торговли, кроме павильонов по продаже мороженого и печатной продукции. Об этом речь зашла в ходе совещания с руководителями структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий.



Поручение главы уральской столицы по ликвидации киосков будет проработано совместно с депутатами Екатеринбургской городской думы и членами Общественной палаты. Отмечается, что необходима разъяснительная работа с собственниками объектов.