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16:20 | 6.11.2018
Фото: egd.ru
Следователи начали проверку в отношении бывшего кандидата в депутаты Екатеринбургской гордумы – директора ЕМУП
Проверку в отношении бывшего кандидата в гордуму (Карташев, выдвинутый «Единой Россией», проиграл по одномандатному округу кандидату от «Справедливой России» Михаилу Вечкензину) инициировал депутат Госдумы Андрей Альшевских (сообщение зарегистрировано в КРСП от 24.10.2018 под номером 216-1369-18). С соответствующим запросом он обратился к руководителю СУ СК по Свердловской области Михаилу Богинскому.
Обращение касалось вывода муниципальной собственности – земельного участка в Пионерском микрорайоне на ул. Советской, 47в, и расположенного на нем здания Дома детства и юношества. В мае 2015 года здание было передано на праве хозяйственного ведения ЕМУП «СУЭРЖ», между мэрией и муниципальным предприятием был подписан договор аренды земельного участка (кадастровый номер 66:41:0702066:3846).
Согласно условиям договора, арендатор в лице ЕМУП «СУЭРЖ» не вправе был передавать участок в субаренду, а также не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, в том числе вносить в качестве вклада в уставный капитал компаний. Договор аренды подписан Виктором Карташевым.
Несмотря на эти обстоятельства, 19 сентября 2017 года право собственности над зданием переходит к ООО «Дом творчества», а 26 сентября 2017 года подписывается дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, в котором уже написано, что арендатором является вышеупомянутая компания, доля ЕМУП в которой составляет всего 24 %. Поменялось и разрешенное использование земельного участка на многоэтажную жилую высотную застройку.
Вскоре на данном земельном участке началось строительство трехсекционного многоэтажного жилого дома (3–19 этажей) на 204 квартиры с подземной автостоянкой на 99 машино-мест (ЖК «Культура»). То есть, получается, коммерческое ООО «Дом творчества» получило земельный участок без торгов, вопреки требованиям законодательства. Эту историю мы подробно описывали ранее (читать здесь).
Отметим, что ранее силовики уже проводили проверку действий Карташева, а также главного инженера Управления капитального строительства Свердловской области, депутата ЕГД Олега Кагилева по обращению редакций «Вечерние ведомости» и «МК-Урал». Проверочные мероприятия проводились оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Радаевым Н.П. и были связаны с госконтрактами, заключаемыми ЕМУП «СУЭРЖ» и УКС СО (публикацию можно прочитать здесь).
По мнению оперативников ОЭБиПК, в действиях Карташева изначально формально усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Радаев даже опросил Карташева. Материал проверки, по странному стечению обстоятельств, был направлен в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области, хотя УКС территориально находится в Кировском районе, а ЕМУП – в Верх-Исетском. 24 октября материалы из органов СКР вернули обратно в ОЭБиПК, не усмотрев в действиях Кагилева и Карташева состава преступления. В результате оперуполномоченным Радаевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
© «Вечерние Ведомости»
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