В Екатеринбурге разыскивают 11-летнюю девочку

15:41 | 6.11.2018

Накануне, 5 ноября, в Екатеринбурге пропала 11-летняя Аня Богданова. Как рассказала «Нашей газете» мама девочки, её дочь взяла из дома деньги и уехала на такси в ТРЦ «Глобус», после чего её местонахождение неизвестно. Телефон Ани выключен. Девочку разыскивает полиция и волонтёры.



Приметы школьницы: рост 158 см, глаза карие, правая бровь выбрита полоской. Была одета в тёмные джинсы, чёрную куртку с капюшоном и кроссовки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить по телефону +7 902 150 08 61 или в полицию.