Перед судом предстанет директор компании, занимавшейся строительством социального жилья в посёлке Мартюш

14:58 | 6.11.2018

kungur-online.ru

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело по обвинению генерального директора ЗАО «Технологии энергосбережения». Его обвиняют в причинении ущерба на 13,1 млн рублей.



В 2012 году строительная компания взяла на себя обязательства по возведению двух домов в посёлке Мартюш Каменского городского округа. По версии следствия, более 10,7 млн рублей, поступившие на счет компании для строительства дома на улице Калинина, были направлены на иные цели, в том числе на завершение работ по другому объекту.



Отметим, что дома предназначались для ветеранов ВОВ, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов.



Кроме того, признаки аналогичного преступления выявлены при проектировании и монтаже газовой котельной для Свято-Пантелеймоновского женского монастыря. Ущерб религиозной организации составил 2,4 млн рублей.