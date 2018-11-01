За три дня с улиц уральской столицы вывезли 1 630 тонн снега

14:19 | 6.11.2018

nedelya-v-okruge.ru

За праздничные выходные с территории Екатеринбурга на полигоны вывезено 1 630 тонн снега, большая часть убрана минувшей ночью, с 5 на 6 ноября. Также на улицах рассыпали 80 тонн реагента и 40 тонн мелкофракционного щебня, сообщает пресс-служба городской администрации.



Сегодня работы по уборке снега продолжаются. Для этого задействовано 170 единиц техники и несколько сотен подсобных рабочих.