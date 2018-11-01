Свердловчанин, сбросивший собутыльника с балкона, отправится в колонию на 11 лет

29-летний житель Верхотурья приговорён к 11 годам в колонии строгого режима за убийство. Днём 16 апреля текущего года он сбросил с балкона квартиры дома на улице Заводской мужчину 1991 года рождения, с которым у него возник конфликт в ходе распития спиртных напитков.Упав с высоты третьего этажа, пострадавший получил черепно-мозговую травму и через непродолжительное время скончался, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.Обвиняемый отрицал свою вину: по его словам, молодой человек сам спрыгнул с балкона. Но девушка, которая в момент совершения преступления находилась во дворе, видела, как именно подсудимый вытолкнул мужчину.