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13:07 | 6.11.2018

Фото: департамент информационной политики области

Не спешат с увольнением: свердловскую чиновницу Глацких временно отстранили от должности

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от должности распоряжением главы региона Евгения Куйвашева. Информацию об этом СМИ подтвердили в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Однако данное решение принято лишь на время проведения проверки заявления Глацких. Напомним, ранее на встрече с молодежью и их родителями в Кировграде Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи и не просило рожать детей.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил сожаление в связи с выходкой чиновницы. «Судя по опубликованному видеоролику, руководитель Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», – написал вчера Куйвашев в своем профиле в Instagram. Также он отметил, что не может согласиться с мнением Глацких.

Подробнее о громком заявлении чиновницы мы писали здесь.

Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»

 


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