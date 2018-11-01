В екатеринбургском СИЗО в прямой кишке у осуждённого нашли телефон

12:35 | 6.11.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

30 октября при проведении полного личного обыска и досмотра личных вещей в СИЗО-1 в Екатеринбурге у осуждённого нашли сотовый телефон. Устройство было спрятано ухищрённым способом в прямой кишке. Кроме того, ещё два телефона и четыре сим-карты обнаружены в плавленом сыре.



Как рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН, осуждённый, у которого нашли запрещенные предметы, был приговорён к трём годам 10 месяцам лишения свободы за кражу. Приговор пока не вступил в законную силу.



По факту обнаружения запрещённых предметов проводится проверка.